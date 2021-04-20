Новий кадр з'явився в інстаграм-профілі Дженніфер Еністон невипадково. Вона повернулася до зйомок другого сезону телесеріалу "Ранкове шоу". І, судячи з підпису, відновлення знімального процесу виявилося для неї виснажливим.

Цікаво Джастін Теру розповів про стосунки з Дженніфер Еністон після розриву

"І це лише понеділок", – написала зірка, натякаючи на втому.

На фото вона позувала в розкішному класичному костюмі чорного кольору – обтислих штанах і приталеному жакеті, який поєднала з водолазкою в тон. Вишукане вбрання Дженніфер Еністон довершила туфлями-човниками на високих шпильках, шкіряним клатчем і золотим годинником.

Акторка зображена в стильному офісі, сидячи у кріслі в розслабленій позі. Вона ефектно закинула ніжку на стіл і відхилилася назад, продемонструвавши в кадрі фантастичну фігуру. У свої 52 роки Еністон виглядає приголомшливо. Її струнким ніжкам можуть позаздрити чимало молодих колег.

Оскільки попередній допис зірка "Друзів" опублікувала ще в лютому, нове фото сколихнуло мережу. Менше ніж з добу Дженніфер Еністон засипали понад 3 мільйонами лайків і тисячами коментарів: