Мені було боляче, – дружина Дзідзьо розповіла про його стосунки з Олею Цибульською

Дружина українського співака Дзідзьо SLAVIA неодноразово заявляла про складні стосунки з чоловіком. Цього разу вона розповіла, як реагувала на дует Олі Цибульської та Дзідзьо та вразила зізнанням про їхні стосунки. Артистка відчувала, що нею граються.

Дружина співака Дзідзьо SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) дала нове відверте інтерв'ю. Цього разу артистка, що нещодавно розпочала сольну кар'єру, зізналась, що стосунки чоловіка з іншою зіркою – Олею Цибульською, ранили її почуття.

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SLAVIA про стосунки Цибульської та Дзідзьо

Співачка поділилась, що вона сама познайомила Олю Цибульську та Дзідзьо.

Я сама їх, можна сказати, звела. Ми всі їздили на фестивалі. Там вони познайомилися, а потім втратили зв'язок. Якось ми з Олею переписувалися в соцмережах, Оля попросила телефон Михайла. Вони зідзвонилися, вона запропонувала йому дует. І все закрутилося,

– розповіла артистка.

За словами Ярослави, Оля Цибульська не спростовувала заяви журналістів про її роман із Дзідзьо, а навпаки, таким чином підігріваючи до себе інтерес.

"Мені було дуже неприємно. Якби Оля спростовувала, а вона грала в цю гру. Мені здавалося, що просто граються моїм життям, мною граються. Чому її можна показати, із нею заспівати, а мене в той самий час не можна показувати? Мені було дуже боляче. Я йому говорила про це. Вона спеціально підігрівала таким чином інтерес до себе. Але в кожного свій шлях – хтось бере творчістю, а хтось плітками й чутками", – наголосила SLAVIA.

Багато хто з користувачів мережі досі підозрює, що Дзідзьо – батько сина Олі Цибульської. Ярослава Хома прокоментувала таку думку.

Я думаю, як це все сприймає чоловік Олі. Прикро ж – син його, а схожий на Дзідзьо,

– вразила артистка.

Інтерв'ю зі співачкою SLAVIA: дивіться відео онлайн

Складні стосунки Дзідзьо та SLAVIA