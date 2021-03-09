Оля Цибульська підкорила спокусливими світлинами з Дзідзьо
Популярна українська телеведуча та співачка Оля Цибульська опублікувала декілька фото, на яких зображена разом із кумом Дзідзьо. Артистка позувала на камеру у звабливій сукні та продемонструвала струнку фігуру.
Джерело:інстаграм Олі Цибульської
Оля Цибульська та Дзідзьо є не лише колегами по сцені, а й добрими друзями. Зірковий дует часто разом з'являється на публіці й вкотре зачарував прихильників.
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Нові фото Олі Цибульської та Дзідзя
Артистка оприлюднила фотографію, де позує у довгій звабливій сукні чорного кольору. Вбрання мало глибокий виріз на нозі та підкреслило струнку фігуру виконавиці. Такий look Цибульська поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся Оля акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах. Також образ співачки доповнювало вишукане кольє та сережки.
Дзідзьо постав поруч із колегою у чорному класичному костюмі, сорочці та метелику. Аутфіт він поєднав з блискучим взуттям та довершив його чорними окулярами.
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У коментарях прихильники знаменитостей засипали їх компліментами.
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