Популярний український співак Дзідзьо дав відверте інтерв'ю, у якому зізнався, що вже готовий стати батьком. Він погоджується з дружиною та мамою з тим, що вже пора думати над поповненням у сім'ї.

Днями дружина Дзідзя (справжнє ім'я – Михайло Хома) розповіла, що прагне стати мамою, а у її коханого немає часу на батьківство. Тепер чоловік вирішив розповісти про особисті стосунки зі співачкою SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома).

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Дзідзьо про батьківство

Артист поспілкувався з Катею Осадчою у програмі "Світське життя". Зокрема, розповів про те, чи готовий до народження дітей, а також зізнався, чому його кохана нещодавно відпочивала в Домінікані сама.

Ярослава любить подорожувати, полюбляє відпочивати. Це нормально. Я сказав їй, що вона може відпочити, а сам буду займатися роботою, яка приносить мені більше задоволення,

– розповів співак.

Відомо, що тривалий час Ярослава та Михайло жили на два міста – вона у Львові, а він у Києві. Тепер подружжя живе разом і задумується над поповненням у сім'ї.

Погоджуюся з мамою та з усіма решта. Треба подумати над продовженням життя. Кожен дзвінок матері розпочинається зі слів: "Я хочу тобі щось сказати". Мама права, бо маленькі діти відкривають в людях нові грані, любов, поведінку. Я думаю, що час настав,

– зізнався Дзідзьо.

Інтерв'ю Дзідзя: дивіться відео онлай