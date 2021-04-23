У новому інтерв'ю 65-річна Наталія Сумська вперше за довгий час розповіла про стосунки з молодшою на 11 років сестрою Ольгою Сумською. Акторка зізналася, що дружба в них не склалася через низку причин, зокрема через різні стилі життя. На запитання про те, чи пов'язані непорозуміння з політикою, зірка відповіла: "Не без того".

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Ми в одній галузі працюємо, у нас є певні пріоритети і стиль життя. Вочевидь, він різний, цей стиль життя. Я не можу вказувати людям, як їм жити. Я обираю так, хтось обирає інакше,

– поділилася Наталія Сумська.

Крім того, акторці не імпонує надмірна публічність сестри. Вона не схвалює те, що ледь не кожен свій крок Ольга Сумська демонструє в соціальних мережах.

"Все життя Олі ми бачимо у фейсбуці, немає проблем з цим. Майже кожен крок відбивається на публіці. Тут немає проблеми побачити, що вона робить чи не кожної хвилини. У мене інший погляд на це", – зізналася акторка.

Сестри Сумські / Фото з відкритих джерел

Зазначимо, понад місяць тому Ольга Сумська розповідала про конфлікт з сестрою Наталею, наголошуючи, що в їхні стосунки "вплелася політична тема". З цієї ж причини Наталія не спілкується зі старшою племінницею Антоніною Паперною, яка живе і працює в Москві.

Актриса пояснює це тим, що це "вже інша країна, інша сім'я". Сама ж Ольга Сумська різко відповідає на критику щодо переїзду старшої доньки в Росію.