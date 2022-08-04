Унікальна подія: "Друга Ріка" продасть відео львівського концерту на NFT-аукціоні

Український гурт "Друга Ріка" днями виступить у Львові на підтримку військових госпіталів. Щоб зробити збір коштів ще потужнішим, колектив продасть відео виступу як NFT.

Український рок-гурт "Друга Ріка" продовжує працювати на перемогу країни. 6 серпня колектив планує особливий виступ у Львові, в клубі "Малевич", повідомила пресслужба 24 каналу.

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Відеозапис концерту "Другої Ріки" продадуть як NFT

Організатором концерту "Другої Ріки" у Львові є Міжнародний Гуманітарний Фонд. Він повідомляє, що метою концерту є зібрати кошти на закупівлю 1000 турнікетів для порятунку наших воїнів на передовій.

Для цього організатори вирішили монетизувати мистецтво "Другої Ріки" та продати на аукціоні відеозапис їхнього львівського виступу як NFT.

, у світі вже активно просувають продажі за допомогою NFT у сфері мистецтва. Наприклад, в березні минулого року на аукціоні Christie's картина сучасного художника Beeple була продана в вигляді NFT за 69 мільйонів доларів.

Водночас, як додають у фонді, український музичний ринок вдається до такого вперше, тому продаж концерту у вигляді NFT стане унікальною подією.

Концерт триватиме 1.5 – 2 години, будуть виконані як добре відомі всім хіти, так і нові пісні легендарного гурту. Також вперше у Львові на великій сцені буде презентована нова пісня Другої Ріки "Чи ти почув", присвячена Маріуполю.



Афіша виступу / Фото пресслужби

До організації концерту долучиться VINIL Concert agency, ГО Міжнародна Асоціація Мистців і БФ Power of Peace.

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