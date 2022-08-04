Украинская рок-группа "Друга Ріка" продолжает работать на победу страны. 6 августа коллектив планирует особое выступление во Львове, в клубе "Малевич", сообщила прессслужба 24 канала.

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Видеозапись концерта "Другой Рики" продадут как NFT

Организатором концерта "Второй Реки" во Львове Международный Гуманитарный Фонд. Он сообщает, что цель концерта – собрать средства на закупку 1000 турникетов для спасения наших воинов на передовой.

Для этого организаторы решили монетизировать искусство "Другой Рики" и продать на аукционе видеозапись их львовского выступления как NFT.

Заметим, что в мире уже активно продвигают продажи с помощью NFT в сфере искусства. К примеру, в марте прошлого года на аукционе Christie's картина современного художника Beeple была продана в виде NFT за 69 миллионов долларов.

В то же время, как добавляют в фонде, украинский музыкальный рынок прибегает к такому впервые, поэтому продажа концерта в виде NFT станет уникальным событием.

Концерт продлится 1.5 – 2 часа, будут исполнены как хорошо известные всем хиты, так и новые песни легендарной группы. Также впервые во Львове на большой сцене будет презентована новая песня Второй Реки "Чи ти почув", посвященная Мариуполю.



Афиша выступления / Фото прессслужбы

К организации концерта присоединится VINIL Concert agency, ОО Международная Ассоциация Художников и БФ Power of Peace.

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