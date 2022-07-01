Вперше "Друга Ріка" зіграла "Чи ти чув" на благодійному онлайн-концерті у квітні, а 1 липня відбувся офіційний реліз з відео. Слова та музику написав Ростислав Домішевський, кліп змонтували з кадрів короткометражного фільму A lifetime older. Він знятий 2019 року Гео Леросом й описує марення пораненого бійця.

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Фронтмен "Другої Ріки" про "Чи ти чув"

Ми бачили, чули, відчували, творили, жили... 24 лютого у нас все це відібрали. Ми зустрілися з новою ірраціональною реальністю, в якій руйнуються життя з особливим цинізмом. Росіяни несуть смерть і горе, але ми мусимо триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити нашу жагу до життя,

– прокоментував реліз Валерій Харчишин.

Він пояснив, що пісня, присвячена полоненим захисникам, жителям Маріуполя та тимчасово окупованих територій, закликає бачити прекрасне у повсякденному, підказує, звідки черпати натхнення та сили рухатись далі. У такий спосіб гурт просить фанів і далі боротися, хапатися за кожну мить і не втрачати жагу до життя.

"Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми мусимо повернути, щоби вони знову могли бачити, чути, жити", – емоційно додав Харчишин.

"Друга Ріка" – "Чи ти чув": дивіться відео онлайн

До слова, у червні лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин дав інтерв'ю 24 каналу, в якому розповів про службу сина, зруйнований дім, благодійний тур та музику під час війни.