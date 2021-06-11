Провідна міжнародна біржа та блокчейн-система Binance разом із репером Потапом 11 червня оголосили про співпрацю в рамках створення і випуску робіт на NTF маркетплейсі Binance.

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Лімітовані NTF картки

Запуск маркетплейсу Binance NTF відбудеться 24 червня. Саме тоді представлять набір лімітованих колекційних NFT карток, що випущені на підтримку MyImpactPower. NFT виставлять на аукціон в перший тиждень запуску платформи в рамках кампанії 100 creators, яка присвячена запуску маркетплейсу Binance NTF.

Лімітовані NTF картки від Потапа були розроблені спільно з провідною світовою компанією з розробки ігор iLogos Game Studios і Почесним винахідником світу за версією WIPO Максимом Слободянюком і його командою. Творці проєкту прагнуть привернути ним увагу до проблем навколишнього середовища.

"Якщо долар стимулює економіку, яка шкідлива для нашої планети, тоді повинна з'явитися нова цінність для тих, хто готовий працювати не на економіку, а на майбутнє нашої планети, роблячи її чистішою, екологічнішою і добрішою. Я не проти економіки. Нехай продовжує жити за своїми законами. Але я хочу дати можливість досягати успіху людям, які люблять навколишнє середовище більше, ніж спорткари або величезні квартири. Наша спільнота призначена для свідомого покоління Next, яке вибирає свободу, легкість і нові цінності", – прокоментував Максим Слободянюк.



Екологічний челендж від Потапа / Фото пресслужби

Колекція лімітованих карток

Ексклюзивна колекція складатиметься з декількох тематичних NFT токенів:

"Хранитель вогню";

"Хранитель Землі";

"Хранитель води";

"Хранитель повітря";

"П'ята картка";

"Картка Єдності".

Картки випустять в обмеженій кількості. Усі вторговані кошти використають для розвитку проєкту.

Як Потап підтримав проєкт

Для підтримки ідеї, основних цінностей і цілей проєкту, Потап разом зі своєю командою записав трек і музичне відео, яке поширили у соціальних мережах. Разом із MyImpactPower вони запускають екологічний челендж, учасники якого мають продемонструвати майстерність у сортуванні пластикових відходів.

"Я впевнений у майбутньому цього проєкту. Ця спільнота змінить наше життя на краще. Я пишаюся тим, що наші токени стали частиною світової кампанії 100 creators від Binance. Ми створили крутезну колекцію NFT карток. Мені дуже сподобалося працювати з цією командою. Вірю в те, що наші картки стануть початком найдорожчої у світі колекції NFT, бо це можливість підтримати найкращу ініціативу, про яку я дізнавався останнім часом! Друзі, час збирати картки, а не автівки!", – наголосив продюсер.

Реакція мережі

Користувачі мережі у коментарях зазначають, що для пластикового сміття є спеціальні контейнери, куди й варто викидати його. Вони наголошують на важливості правильно сортувати сміття.

"Для збору пластикових пляшок є спеціальні контейнери", – написав підписник Потапа. На це репер відповів: "Вони є, але не всюди. Навчімо людей хоча б у смітник викидати! Дякую за підтримку!".

"Правильно, що вирішили навчити й показати на прикладі зірок, що викидати сміття у смітник – це нормально, так роблять навіть знаменитості. Але відео необхідно продовжити тим, що є ще спеціальні контейнери для пластику. Будь кращим, ніж зірки, викинь пластик у контейнер!".

А інші прихильники продюсера висловлюють своє захоплення на його адресу та наголошують, що лише об'єднавшись, можна щось змінити.

"Круто! Браво! Наведемо порядок разом!"

"Люблю тебе всім серцем!"

"Класно!"

Що відомо про Binance та NFT-маркетплейс Binance

Binance

Binance – провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник інфраструктури для криптовалютної галузі із комплексом фінансових продуктів, що включає найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами. Платформі Binance довіряють мільйони людей у світі, вона має на меті розширити свободу грошей для користувачів. Ця система пропонує унікальну збірку криптовалютних продуктів: торгівлі й фінансів, освіти, досліджень і даних, добродійності, інвестицій та інкубацій, децентралізації, інфраструктурних рішень тощо.

NFT-маркетплейс Binance

NFT-маркетплейс Binance – відкритий ринок для художників, креаторів, криптоентузіастів і колекціонерів NFT з кращою ліквідністю і мінімальними комісіями.