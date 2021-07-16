На початку червня Тіна Кароль виставила на аукціон відбиток свого пальця. Тепер торги за такий лот закінчилися.
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Тіна Кароль продала цифровий автограф
Після запуску NFT аукціону Тіна розповідала, що зробила це в підтримку нового проєкту "Молода кров", яким прагне відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики й звернути увагу слухачів на молоду українську попкультуру.
Вихід проєкту Тіна запланувала до 30-ої річниці Незалежності України, оскільки він полягає у возз'єднанні та єдності. На аукціоні Кароль вдалося виторгувати 100 тисяч гривень. Ім'я покупця невідоме.
"Продано! Сьогодні мій цифровий відбиток пальця продали на NFT аукціоні. Всі вторговані кошти передаю в проєкт "Молода кров" – майбутній україномовний альбом, вихід якого присвячений Дню Незалежності України. В ньому ви почуєте несподівані дуети й ми разом відкриємо нові імена. Важливо пам'ятати історію та створювати нову. Проєкт "Молода кров" про музику та молодих виконавців, які звучатимуть завтра", – розповіла Тіна в інстаграм-дописі.
Реакція мережі
Чимало шанувальників артистки вітають її та зазначають, що нетерпляче чекають на новий альбом.
- "Вітаємо, Тіночко! Наша найкраща! Дуже пишаємося!"
- "Чекаємо на альбом!"
- "Гордість!"
- "Вітаю покупця, розкішний вклад!"
- "Чекаю-чекаю новий альбом!"
Проте є й ті користувачі мережі, які й досі не розуміють, для чого цей лот і кому потрібен відбиток пальця Тіни Кароль. Також наголошують, що виконавиці варто писати дописи українською.
- "Я одна так і не зрозуміла для чого потрібен цей відбиток? Автограф, який отримали на концерті, хоча б має спогад про концерт. А відбиток?"
- "Хтось пояснить в чому цінність цифрового відбитка?"
- "Ще б українською вели сторінку, було б добре".
- "Відбиток пальця? Круто. Може ще свої труси продасте? не занадто багато думаєте про себе? Це не Майкл Джексон, не Бейонсе, не Ріанна, які можуть претендувати на продаж відбитка пальця, оскільки їм це дозволяє статус. Тіно, багато на себе берете. І про патреон…Корисливо брати з прихильників гроші за фото та відео, прикриваючись тим, що вартість лише 3 долари. Була про вас кращої думки. Постійні колаборації, відбиток пальця – заробіток на прихильниках. Скоро буде здаватися, що навіть випадкова зустріч з вами на вулиці щось коштуватиме. Такої "вижимки" грошей я не бачила в жодного артиста".