На початку червня Тіна Кароль виставила на аукціон відбиток свого пальця. Тепер торги за такий лот закінчилися.

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Тіна Кароль продала цифровий автограф

Після запуску NFT аукціону Тіна розповідала, що зробила це в підтримку нового проєкту "Молода кров", яким прагне відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики й звернути увагу слухачів на молоду українську попкультуру.

Вихід проєкту Тіна запланувала до 30-ої річниці Незалежності України, оскільки він полягає у возз'єднанні та єдності. На аукціоні Кароль вдалося виторгувати 100 тисяч гривень. Ім'я покупця невідоме.

"Продано! Сьогодні мій цифровий відбиток пальця продали на NFT аукціоні. Всі вторговані кошти передаю в проєкт "Молода кров" – майбутній україномовний альбом, вихід якого присвячений Дню Незалежності України. В ньому ви почуєте несподівані дуети й ми разом відкриємо нові імена. Важливо пам'ятати історію та створювати нову. Проєкт "Молода кров" про музику та молодих виконавців, які звучатимуть завтра", – розповіла Тіна в інстаграм-дописі.

Реакція мережі

Чимало шанувальників артистки вітають її та зазначають, що нетерпляче чекають на новий альбом.

"Вітаємо, Тіночко! Наша найкраща! Дуже пишаємося!"

"Чекаємо на альбом!"

"Гордість!"

"Вітаю покупця, розкішний вклад!"

"Чекаю-чекаю новий альбом!"

Проте є й ті користувачі мережі, які й досі не розуміють, для чого цей лот і кому потрібен відбиток пальця Тіни Кароль. Також наголошують, що виконавиці варто писати дописи українською.