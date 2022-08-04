Український рок-гурт "Друга Ріка" продовжує працювати на перемогу країни. 6 серпня колектив планує особливий виступ у Львові, в клубі "Малевич", повідомила пресслужба 24 каналу.

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Відеозапис концерту "Другої Ріки" продадуть як NFT

Організатором концерту "Другої Ріки" у Львові є Міжнародний Гуманітарний Фонд. Він повідомляє, що метою концерту є зібрати кошти на закупівлю 1000 турнікетів для порятунку наших воїнів на передовій.

Для цього організатори вирішили монетизувати мистецтво "Другої Ріки" та продати на аукціоні відеозапис їхнього львівського виступу як NFT.

Зауважимо, у світі вже активно просувають продажі за допомогою NFT у сфері мистецтва. Наприклад, в березні минулого року на аукціоні Christie's картина сучасного художника Beeple була продана в вигляді NFT за 69 мільйонів доларів.

Водночас, як додають у фонді, український музичний ринок вдається до такого вперше, тому продаж концерту у вигляді NFT стане унікальною подією.

Концерт триватиме 1.5 – 2 години, будуть виконані як добре відомі всім хіти, так і нові пісні легендарного гурту. Також вперше у Львові на великій сцені буде презентована нова пісня Другої Ріки "Чи ти почув", присвячена Маріуполю.



Афіша виступу / Фото пресслужби

До організації концерту долучиться VINIL Concert agency, ГО Міжнародна Асоціація Мистців і БФ Power of Peace.

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