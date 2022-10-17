Все частіше висловлює жаль: Ротару опублікувала чергову реакцію на обстріли Києва
Джерело:інстаграм Софії Ротару
Українська співачка Софія Ротару, яка останні 8 років до повномасштабного вторгнення спокійно гастролювала у Росії, тепер часто публікує про наслідки прильотів. 17 жовтня вона вкотре згадала про Київ, де ймовірно зараз живе, куди сьогодні влучили дрони-камікадзе.
Після влучання іранськими дронами у київські будівлі, Ротару опублікувала сторіс з зруйнованим вщент будинком, де досі працюють рятувальники. Станом на 18:00 17 жовтня з-під завалів цього будинку вдалося врятувати 19 людей та котика Філю, 4 осіб зазнали травм, 3 з яких госпіталізували. Також 4 людей загинули, зокрема 59-річна жінка та молоде подружжя, яке чекало на дитину. Тіло ще одного чоловіка знайшли під завалами.
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Вона, як і раніше, залишила дату на фотографії – "Kyiv, 17.10.2022" – і залишила смайл "розбите серце".
Софія Ротару відреагувала на атаку Києва іранськими дронами / Фото з інстаграм-сторіс
Як і раніше, прихильники артистки не змогли залишити їй свої співчуття чи коментарі, адже вона давно закрила доступ до надсилання приватних повідомлень. Також її останній допис про рідне село на Буковині вона опублікувала 7 серпня.
Софія Ротару і її позиція щодо України
- У 2014 році сім'я Ротару підтримувала Україну та навіть закрила свій бізнес у Ялті, проте Софія продовжувала виступати на кремлівських заходах та російських конкурсах аж до 2021 року.
- У 2022 році співачка порушила мовчання лише на 5 день повномасштабного вторгнення. Вона повідомила, що перебуває в Києві й молиться за захисників.
- Концертний директор Софії Ротару згодом заявив, що вона начебто завжди була аполітичною і є артисткою СРСР. Він також припустив, що зірка побоюється за гастролі в Росії.
- Продюсер Леонід Дзюник повідомляв, що Ротару перебуває в США. Проте свій день народження у серпні вона зустріла в Україні та закликала донатити в благодійний фонд "БОН БОКС", який піклується про жінок з дітьми, чоловіки яких на фронті.
- 10 жовтня Ротару відреагувала у сторіс на масовану ракетну атаку росіян по Києву. Що цікаво, про інші міста чи події на фронті співачка рідко згадує.
- За пару днів колишній директор Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що після початку війни в Україні вона взагалі не дає концерти. За його словами, які гроші не пропонували б замовники, виступати співачка не хоче. Також близький друг Ротару Іво Бобул закликав не засуджувати співачку, адже "людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити?".
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