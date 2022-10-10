Артистка опублікувала 4 інстаграм-сторіс з кадрами з Києва, де начебто перебувала на початку війни і нібито зараз. Вона показала пошкоджений бізнес-центр, дитячий майданчик та інші наслідки удару в місті.

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Її дописи супроводжували лише слова "Kyiv. 10.10.22" та смайл з розбитим серцем. Про інші міста, які постраждали від атак росіян, вона не згадала.

Софія Ротару відреагувала на обстріл Києва / Фото з інстаграм-сторіс

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Востаннє Ротару коментувала лише жахливі теракти росії, що стались у Кременчуці та центру Вінниці, публікуючи кадри наслідків обстрілів. Із 7 серпня 2022 року Софія Ротару не публікувала жодних дописів у профілі інстаграму. В останньому дописі вона розповіла, як приїхала "у своє місце сили" – село Маршинці Чернівецької області, де вона зростала. Допис вона публікувала російською мовою.

Як Ротару реагувала на повномасштабне вторгнення

Співачка, яка донедавна жила на дві країни і заробляла гроші в росії, порушила мовчання лише на 5 день повномасштабного вторгнення. Вона повідомила, що перебуває в Києві й молиться за захисників.

Концертний директор Софії Ротару згодом заявив, що вона начебто завжди була аполітичною і є артисткою СРСР. Він також припустив, що зірка побоюється за гастролі в Росії.

Продюсер Леонід Дзюник повідомляв, що Ротару перебуває в США. Проте свій день народження у серпні вона зустріла в Україні.

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