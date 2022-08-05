Після відео Дантеса та Кацуріної зі спальні: Надя Дорофєєва показала романтичне фото з коханим

Ексчоловік Наді Дорофєєвої – Володимир Дантес у спальні записав інтригуюче відео з колишньою дружиною її теперішнього обранця. Надя не забарилася й опублікувала романтичний кадр з коханим.

Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною. Чутки ще більше розгорілися після їхнього спільного відео, яке зняли у спальні. В ролику зірки закликали врятувати тварин, які страждають під час війни, але їхній зовнішній вигляд та місце зйомки залишили багато запитань.

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Дорофєєва показала романтичне фото з Кацуріним

В інстаграм-сторіс артистка опублікувала кадр, який залишила без підпису. На фото Надя зображена в короткому одязі, а її коханий – й шортах. Артистка поклала на ноги блакитну книжку, одягнула шкарпетки такого ж кольору. Кацурін тримав у руці чашку з ароматною кавою.



Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва / Скриншот інстаграм-сторіс артистки

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