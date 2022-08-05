Після відео Дантеса та Кацуріної зі спальні: Надя Дорофєєва показала романтичне фото з коханим

5 серпня 2022 , 17:03
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Джерело:

інстаграм Наді Дорофєєвої

Ексчоловік Наді Дорофєєвої – Володимир Дантес у спальні записав інтригуюче відео з колишньою дружиною її теперішнього обранця. Надя не забарилася й опублікувала романтичний кадр з коханим.

Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною. Чутки ще більше розгорілися після їхнього спільного відео, яке зняли у спальні. В ролику зірки закликали врятувати тварин, які страждають під час війни, але їхній зовнішній вигляд та місце зйомки залишили багато запитань. 

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Дорофєєва показала романтичне фото з Кацуріним

В інстаграм-сторіс артистка опублікувала кадр, який залишила без підпису. На фото Надя зображена в короткому одязі, а її коханий – й шортах. Артистка поклала на ноги блакитну книжку, одягнула шкарпетки такого ж кольору. Кацурін тримав у руці чашку з ароматною кавою. 


Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва / Скриншот інстаграм-сторіс артистки

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Роман Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна

  • У березні 2022 року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Вони були в шлюбі 6 років. Артисти розірвали стосунки ще до початку повномасштабної війни, але не знали, як розповісти про це фанатам.
  • Того ж дня про розлучення оголосила ще одна пара – Даша та Михайло Кацуріни. Вони є власниками кількох ресторанів тайської їжі в Києві, виховують двох дітей. 
  • Прихильники одразу запідозрили Надю та Михайла в романі. Раніше вони товаришували сім'ями, тому добре знали один одного. 
  • На початку квітня Дорофєєву та Кацуріна сфотографували за обіймами в Барселоні. Однак Дантес заперечував, що розлучився з Надею через Кацуріна. 
  • У червні Надя підтвердила нові стосунки та оголосила, що її обранцем став Михайло. 
  • Останнім часом Дантес багато часу проводить з колишньою дружиною Кацуріна – Дашею. Однак наразі невідомо, чи є між ними романтичні стосунки. 
Автор: Христина Кобак