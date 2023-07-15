Важко було мовчати, – Завадюк розсекретив, коли Дорофєєва насправді одружилася з Кацуріним
Джерело:Володимир Завадюк
Український продюсер Володимир Завадюк теж був запрошений на таємне весілля співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Михайла Кацуріна. Він показав фото зі святкувань та зізнався, що важко було весь цей час приховувати новину про весілля пари.
Зазначимо, що Надя Дорофєєва лише 13 липня поділилася радісною новиною про весілля з коханим. Свято було таємним і скромним, без великої кількості гостей.
Цікаво "Це фотошоп": в мережі активно обговорюють одруження Дорофєєвої з Кацуріним
Співачка запросила на весілля і продюсера Володимира Завадюка. Тепер він поділився фото з таємного святкування, куди прийшов зі своїм бойфрендом, українським дизайнером Артуром Кулаковським.
Виявилося, що зіркова пара відіграла весілля ще кілька тижнів тому і гостям весь цей час було заборонено говорити про одруження Дорофєєвої та Кацуріна.
Як важко було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі. Надя й Михайло, з весіллям вас ще раз. Кохання та сміливість завжди перемагають,
– написав Завадюк під світлиною.
Завадюк з хлопцем був на весіллі Дорофєєвої / Фото з його інстаграму
Що відомо про стосунки Наді Дорофєєва з Мішою Кацуріним: головне
- Про роман співачки з ресторатором стало відомо наприкінці березня 2022 року. Через рік Надя Дорофєєва спровокувала чутки про заручини через каблучку на пальці.
- 15 червня 2023 року ЗМІ повідомили, що Дорофєєва й Кацурін готуються до весілля. Тоді вони не стали ані спростовувати, ані підтверджувати цю інформацію, а перші весільні фото опублікували майже за місяць після цього.
- Нещодавно подружжя засвітилось в київському ЦНАПі. Шоумен В'ячеслав Соломка запідозрив, що Надя та Міша таки одружилися, а Слава Дьомін запевнив, що співачка виписується з будинку, де жила разом з Володимиром Дантесом.
- Додамо, що для Дорофєєвої цей шлюб став другим, а для її чоловіка – третім. Раніше співачка була заміжня за українським артистом Dantes. У березні 2022 року вони заявили, що розійшлися, а в січні 2023 року офіційно оформили розлучення.