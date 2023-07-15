Важко було мовчати, – Завадюк розсекретив, коли Дорофєєва насправді одружилася з Кацуріним

Український продюсер Володимир Завадюк теж був запрошений на таємне весілля співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Михайла Кацуріна. Він показав фото зі святкувань та зізнався, що важко було весь цей час приховувати новину про весілля пари.

Зазначимо, що Надя Дорофєєва лише 13 липня поділилася радісною новиною про весілля з коханим. Свято було таємним і скромним, без великої кількості гостей.

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Співачка запросила на весілля і продюсера Володимира Завадюка. Тепер він поділився фото з таємного святкування, куди прийшов зі своїм бойфрендом, українським дизайнером Артуром Кулаковським.

Виявилося, що зіркова пара відіграла весілля ще кілька тижнів тому і гостям весь цей час було заборонено говорити про одруження Дорофєєвої та Кацуріна.

Як важко було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі. Надя й Михайло, з весіллям вас ще раз. Кохання та сміливість завжди перемагають,

– написав Завадюк під світлиною.



Завадюк з хлопцем був на весіллі Дорофєєвої / Фото з його інстаграму

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