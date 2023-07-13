Зіркова пара, яка оголосила про одруження, отримало безліч привітань в мережі від українських знаменитостей та фанів. Втім, без хейту не обійшлося. В коментарях користувачі багато жартували про Дантеса та Дашу Кацуріну. До того ж вони засудили образ нареченого.
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Привітання від українського шоубізу
Молодят привітали чимало зірок. Серед них співаки, актори та ведучі:
- Леся Нікітюк: "Дай Боже щастя";
- Юлія Саніна: "Вітаємо";
- Тарас Цимбалюк: "Кайф";
- Потап: "Вітаємо";
- Юрій Горбунов: "Щастя молодим";
- Тетяна Решетник: "Круто, вітаю";
- Альона Альона: "Щастя, здоров'я. Діточок, як на небі зірочок";
- Ірина Монатік: "Щастя молодим";
- Маша Єфросиніна: "Блін, оце так сюрприз. Не можу повірити!";
- Антон Савлєпов: "Окацурінились. Вітаю красунчик";
- Петро Заставний: "Це фотошоп".
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися / Фото з інстаграму співачки
Про Дантеса не забули
Фани не могли оминути тему з колишніми. Вони написали купу коментарів про Володимира Дантеса та Дашу Кацуріну:
- "Це що, тепер буде дві Кацуріни? А як зрозуміти де хто?";
- "На весіллі історію кохання розказували?";
- "Не зрозуміла. А де Дантес?";
- "А потім Дантес одружиться з Дашею, візьме її прізвище, і всі будуть Кацуріни";
- "Буде смішно, коли Дантес відіб'є Кацуріна у Наді";
- "Дантес був ведучим на весіллі?";
- "Вона ж одружена з Дантесом".
Кепка і кеди на весіллі
Міша Кацурін одягнув чорний костюм та білу сорочку на свято. Свій образ він довершив кедами та кепкою. Однак коментаторам не дуже сподобався аутфіт нареченого:
- "В мене дід в такому прикиді траву косить";
- "Він кепку хоч десь знімає?";
- "Не забудьте застрелити мене, якщо я одягну кепку на весілля";
- "Ця мода мене добиває. Я вже старію, чи просто не розуміюся на цьому?";
- "Бейсболку можна було і зняти";
- "На взуття грошей не вистачило".
Тіктокери не відстають
Не лише весь інстаграм гуде про одруження Дорофєєвої та Кацуріна, про це говорять й в інших соцмережах. Зокрема в тіктоці: