Отметим, что Надя Дорофеева только 13 июля поделилась радостной новостью о свадьбе с любимым. Праздник был тайным и скромным, без большого количества гостей.
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Певица пригласила на свадьбу и продюсера Владимира Завадюка. Теперь он поделился фото из тайного празднования, куда пришел со своим бойфрендом, украинским дизайнером Артуром Кулаковским.
Оказалось, что звездная пара сыграла свадьбу еще несколько недель назад и гостям все это время было запрещено говорить о женитьбе Дорофеевой и Кацурине.
Как трудно было молчать луну и знать, что эта фотография есть только в лэптопе. Надя и Михаил, со свадьбой вас снова. Любовь и смелость всегда побеждают,
– написал Завадюк под фотографией.
Завадюк с парнем был на свадьбе Дорофеевой / Фото с его инстаграммы
Что известно об отношениях Нади Дорофеева с Мишей Кацуриным: главное
- О романе певицы с ресторатором стало известно в конце марта 2022 года. Через год Надя Дорофеева спровоцировала слухи о помолвке через кольцо на пальце.
- 15 июня 2023 года СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото были опубликованы почти через месяц после этого.
- Недавно супруги засветилось в киевском ЦНАПе. Шоумен Вячеслав Соломко заподозрил, что Надя и Миша женились, а Слава Демин заверил, что певица выписывается из дома, где жила вместе с Владимиром Дантесом.
- Добавим, что для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим. Раньше певица была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что разошлись, а в январе 2023 официально оформили развод.