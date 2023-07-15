Зазначимо, що Надя Дорофєєва лише 13 липня поділилася радісною новиною про весілля з коханим. Свято було таємним і скромним, без великої кількості гостей.

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Співачка запросила на весілля і продюсера Володимира Завадюка. Тепер він поділився фото з таємного святкування, куди прийшов зі своїм бойфрендом, українським дизайнером Артуром Кулаковським.

Виявилося, що зіркова пара відіграла весілля ще кілька тижнів тому і гостям весь цей час було заборонено говорити про одруження Дорофєєвої та Кацуріна.

Як важко було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі. Надя й Михайло, з весіллям вас ще раз. Кохання та сміливість завжди перемагають,

– написав Завадюк під світлиною.



Завадюк з хлопцем був на весіллі Дорофєєвої / Фото з його інстаграму

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