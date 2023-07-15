Зазначимо, що Надя Дорофєєва лише 13 липня поділилася радісною новиною про весілля з коханим. Свято було таємним і скромним, без великої кількості гостей.
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Співачка запросила на весілля і продюсера Володимира Завадюка. Тепер він поділився фото з таємного святкування, куди прийшов зі своїм бойфрендом, українським дизайнером Артуром Кулаковським.
Виявилося, що зіркова пара відіграла весілля ще кілька тижнів тому і гостям весь цей час було заборонено говорити про одруження Дорофєєвої та Кацуріна.
Як важко було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі. Надя й Михайло, з весіллям вас ще раз. Кохання та сміливість завжди перемагають,
– написав Завадюк під світлиною.
Завадюк з хлопцем був на весіллі Дорофєєвої / Фото з його інстаграму
Що відомо про стосунки Наді Дорофєєва з Мішою Кацуріним: головне
- Про роман співачки з ресторатором стало відомо наприкінці березня 2022 року. Через рік Надя Дорофєєва спровокувала чутки про заручини через каблучку на пальці.
- 15 червня 2023 року ЗМІ повідомили, що Дорофєєва й Кацурін готуються до весілля. Тоді вони не стали ані спростовувати, ані підтверджувати цю інформацію, а перші весільні фото опублікували майже за місяць після цього.
- Нещодавно подружжя засвітилось в київському ЦНАПі. Шоумен В'ячеслав Соломка запідозрив, що Надя та Міша таки одружилися, а Слава Дьомін запевнив, що співачка виписується з будинку, де жила разом з Володимиром Дантесом.
- Додамо, що для Дорофєєвої цей шлюб став другим, а для її чоловіка – третім. Раніше співачка була заміжня за українським артистом Dantes. У березні 2022 року вони заявили, що розійшлися, а в січні 2023 року офіційно оформили розлучення.