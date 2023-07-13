Усі чутки, які ходили навколо таємного весілля співачки та бізнесмена й ресторатора – підтвердилися. Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін одружилися.

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Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися

Новоспечене подружжя поділилося весільними фото на особистих сторінках. Надя Дорофєєва іронічно підписала знімки, згадавши про те, як у мережі обговорювали їхнє таємне весілля.

Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є,

– поділилась зірка.



Дорофєєва і Кацурін / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва постала на фото у приталеній бежевій сукні українського бренду The Coat на тонких бретелях, а також фаті з мереживом. Вона розпустила волосся й вклала його легкими хвилями.

Михайло Кацурін обрав чорний класичний костюм та білу сорочку. Його образ доповнювали кеди та кепка.



Дорофєєва і Кацурін / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, ще в березні Надя Дорофєєва спровокувала чутки про заручини через каблучку на пальці. У червні мережею поповзли чутки про таємне весілля, на якому були й зіркові гості. Їм начебто заборонили фотографувати пару, щоб про подію ніхто не дізнався. На всі плітки співачка відповідала з гумором.

Як розвивалися стосунки Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна

У березні минулого року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення після 6 років шлюбу. У той самий день про розрив повідомили Даша та Михайло Кацуріни.

З часом у мережі запідозрили, що Надя зустрічається з Кацуріним. 21 червня вони й справді підтвердили свої стосунки спільним фото. Пара публікувала все більше світлин разом та показувала, як проводить час.

Нещодавно подружжя засвітилось в київському ЦНАПі. Шоумен В'ячеслав Соломка запідозрив, що Надя та Міша таки одружилися, а Слава Дьомін запевнив, що співачка виписується з будинку, де жила разом з Володимиром Дантесом.

Додамо, що для співачки це другий шлюб, тоді як для бізнесмена – третій. Кацурін виховує двох дітей від шлюбу з Дашею – доньку Олександру та сина Івана.