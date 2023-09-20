Королівська сім'я приховує обличчя 2-річної Сієнни, тож на світлині малеча стоїть спиною до камери. Проте милі слова Едоардо до доньки зворушили мережу.
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З нагоди дня народження доньки відомий татусь звернувся до Сієнни.
Маленька дівчинко, з днем народження. Ти щодня приносиш нам стільки любові та радості,
– написав чоловік Беатріс.
Едоардо Мапеллі Моцці порадував підписників веселим фото, на якому 2-річна Сієнна позувала у вишуканій довгій сукні та великому капелюсі. Дівчинка впевнено крокувала вперед.
Донька принцеси Беатріс / Фото з інстаграму Едоардо
Шанувальники та знайомі подружжя долучилися до привітань. Вони написали безліч компліментів маленькій доньці принцеси:
- "З днем народження, мила Сієнна! Така стильна, як мама!"
- "Так багато любові до дівчинки сьогодні".
- "Вітаю, Сієнно, благослови тебе Бог і нехай освітлює твій шлях".
- "Вітаємо вас, батьки, бабусі та дідусі".
- "З днем народження, Сієнна. Подивіться на ці ніжки".
- "З днем народження, маленька Сесі".
- "Така мила сукенка".
Сієнна – єдина дитина принцеси Беатріс
- Принцеса Беатріс народила доньку через півтора року після весілля з Едоардо. Пологи відбулись 18 вересня о 23:42.
- Повне ім'я дівчинки – Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці. Назвавши так донечку принцеса віддала шану бабусі Єлизаветі ІІ та своїй матері Сарі Йоркській. Пара зумисне шукала італійське ім'я, яке починалося б з літери S.
- Беатріс приховує своє життя від публіки та рідко показує дівчинку. Лише цієї весни в мережі з'явилося одне з перших знімків Сієни – вона позувала поруч з двоюрідним братом у зоопарку.
- Також відомо, що донька пари отримала титул. Річ у тому, що Едоардо – італійський граф, він може передавати цей титул своїм нащадкам.