Королівська сім'я приховує обличчя 2-річної Сієнни, тож на світлині малеча стоїть спиною до камери. Проте милі слова Едоардо до доньки зворушили мережу.

Цікаво Принцеса Євгенія мило привітала сестру Беатріс з днем народження: кумедні фото сестер

З нагоди дня народження доньки відомий татусь звернувся до Сієнни.

Маленька дівчинко, з днем народження. Ти щодня приносиш нам стільки любові та радості,

– написав чоловік Беатріс.

Едоардо Мапеллі Моцці порадував підписників веселим фото, на якому 2-річна Сієнна позувала у вишуканій довгій сукні та великому капелюсі. Дівчинка впевнено крокувала вперед.



Донька принцеси Беатріс / Фото з інстаграму Едоардо

Шанувальники та знайомі подружжя долучилися до привітань. Вони написали безліч компліментів маленькій доньці принцеси:

"З днем народження, мила Сієнна! Така стильна, як мама!"

"Так багато любові до дівчинки сьогодні".

"Вітаю, Сієнно, благослови тебе Бог і нехай освітлює твій шлях".

"Вітаємо вас, батьки, бабусі та дідусі".

"З днем народження, Сієнна. Подивіться на ці ніжки".

"З днем народження, маленька Сесі".

"Така мила сукенка".

Сієнна – єдина дитина принцеси Беатріс