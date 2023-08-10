Племінниця короля Чарльза III принцеса Євгенія опублікувала новий допис на своїй сторінці. Вона привітала сестру з днем народження.

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Принцеса Євгенія привітала сестру

8 серпня принцеса Беатріс відсвяткувала день народження – їй виповнилося 35 років. З цієї нагоди принцеса Євгенія привітала її та поділилась спільними знімками з сестрою. Кумедні світлини принцес зроблені на березі моря. Євгенія та Беатріс позують у теплих вбраннях та усміхаються.

З днем народження моя старша сестро, люблю тебе так сильно,

– написала принцеса Євгенія.



Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото з інстаграму принцеси Євгенії



Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія стала мамою