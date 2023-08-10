Племінниця короля Чарльза III принцеса Євгенія опублікувала новий допис на своїй сторінці. Вона привітала сестру з днем народження.
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Принцеса Євгенія привітала сестру
8 серпня принцеса Беатріс відсвяткувала день народження – їй виповнилося 35 років. З цієї нагоди принцеса Євгенія привітала її та поділилась спільними знімками з сестрою. Кумедні світлини принцес зроблені на березі моря. Євгенія та Беатріс позують у теплих вбраннях та усміхаються.
З днем народження моя старша сестро, люблю тебе так сильно,
– написала принцеса Євгенія.
Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
Принцеса Євгенія стала мамою
- Племінниця короля оголосила про другу вагітність у січні 2023 року. Тоді вона поділилась фото, на якому молодший син цілує її у живіт. 30 травня другий син принцеси з'явився на світ. Євгенія назвала його ім'я – Ернест Джордж Ронні Бруксбенк.
- Діти принцеси Євгенії часто проводять час з донькою принцеси Беатріс, яка значно більше приховує своє життя від публіки. Весною в мережі з'явилося одне з перших знімків маленької Сієнни – вона позувала поруч з двоюрідним братом у зоопарку.