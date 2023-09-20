Королевская семья скрывает лицо 2-летней Сиенны, поэтому на фото малышка стоит спиной к камере. Однако милые слова Эдоардо к дочери тронули сеть.
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По случаю дня рождения дочери известный папа обратился к Сиенне.
Маленькая девочка с днем рождения. Ты каждый день приносишь нам столько любви и радости,
– написал муж Беатрис.
Эдоардо Мапелли Моцци порадовал подписчиков веселым фото, на котором 2-летняя Сиенна позировала в изысканном длинном платье и большой шляпе. Девочка уверенно шагала вперед.
Дочь принцессы Беатрис / Фото из инстаграммы Эдоардо
Поклонники и знакомые супруги присоединились к поздравлениям. Они написали множество комплиментов маленькой дочери принцессы:
- "С днем рождения, милая Сиенна! Такая стильная, как мама!"
- "Так много любви к девочке сегодня".
- "Приветствую, Сиенна, благослови тебя Бог и да освещает твой путь".
- "Поздравляем вас, родители, бабушки и дедушки".
- "С днем рождения, Сиенна. Посмотрите на эти ножки".
- "С днем рождения, маленькая Сеси".
- "Такое милое платье".
Сиенна – единственный ребенок принцессы Беатрис
- Принцесса Беатрис родила дочь спустя полтора года после свадьбы с Эдоардо. Роды прошли 18 сентября в 23:42.
- Полное имя девочки – Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. Назвав так доченьку принцесса отдала уважение бабушки Елизавете II и своей матери Саре Йоркской. Пара умышленно искала итальянское имя, начинавшееся с буквы S.
- Беатрис скрывает свою жизнь от публики и редко показывает девочку. Лишь этой весной в сети появилось одно из первых снимков Сиены – она позировала рядом с двоюродным братом в зоопарке.
- Также известно, что дочь пары получила титул. Дело в том, что Эдоардо – итальянский граф, он может передавать этот титул своим потомкам.