Розважається та знімає відео під російські пісні: де зараз та чим займається Дмитро Ступка

Український актор Дмитро Ступка виїхав до США ще до початку повномасштабної війни в Україні. У соціальних мережах він активно ділиться подробицями життя за кордоном, через що зіштовхується з хейтом з боку українців.

Багато шанувальників критикують актора за те, що він не живе в Україні, а також продовжує слухати російську музику, повідомляє 24 Канал. Днями Дмитро Ступка зганьбився, намагаючись привітати доньку з днем народження.

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Як Ступка опинився за кордоном

Актор Дмитро Ступка ще до повномасштабного вторгнення виїхав у США. 23 лютого він повертався в Україну і в літаку дізнався, що почалася війна. Тоді додому поїхати не ризикнув.

Деякий час Ступка жив в Анталії у друга свого батька, потім поїхав до Варшави, де займався гуманітарною допомогою, а звідти згодом повернувся у США. Всім хейтерам від відповідає, що з України виїхав ще у вересні 2021 року, тобто за півроку до війни.

Актор навіть похизувався новим житлом у США, зараз він живе у Флориді. Дмитро показав фото кухні у білих кольорах, водночас кухонні шафки підсвічені неоновим світлом.

Також Ступка показав свій відкритий балкон. За джерело світла там відповідає гірлянда. Актор залишив там два пуфи, аби можна було відпочити.



Дмитро Ступка показав своє житло в США / Фото з його інстаграму

Як актор допомагає Україні та чим займається

З початком повномасштабної війни Ступка взявся закуповувати автомобілі для ЗСУ, для цього відкрив з товаришем власний фонд. Він також брав участь у благодійних заходах. Проте, чи дійсно гроші передали на ЗСУ, невідомо, актор не публікує ніяких підтверджень.

Так, в січні на аукціоні під час Ukrainian Winter Festival йому вдалося зібрати 9400 доларів. Частину коштів відправили на авто для 46-ої окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади, другу частину оперативному командуванню "Захід".

А заробляє собі на життя за кордоном Дмитро за допомогою проведення майстер-класів, оскільки дозволу на роботу в США він не має.

Можу займатися благодійністю, заробляю, проводячи майстер-класи з акторської майстерності для дітей. Займаюся з дітьми в онлайн-режимі. Якісь гроші мав вдома в Україні, мама привезла їх до Польщі й передала мені,

– зазначив він влітку минулого року.

За його словами, з вересня 2021 року він витрачає те, що заробив до цього в Україні. "Доходів у мене нема. Але є друзі, які можуть підтримати. Є майстер-класи з дітьми", – додав Ступка.

Як Ступка наривається на хейт

У соціальних мережах він активно ділиться життям за кордоном, через що зіштовхується з хейтом з боку українців. Деякі користувачі пишуть, що час би вже йому повернутися на Батьківщину.

Зокрема, на початку 2023 року актор опублікував відео, на якому показав, як проводить час в США. Він катався нічним містом з дівчиною і нарвався на критику з боку українців, однак хейтерські коментарі одразу видаляв.

Крім того, Дмитро Ступка постійно публікує відео в соцмережі під російськомовні пісні.

Додамо, що Дмитро не поспішає повертатися додому, де триває жорстока війна. Через перебування в Америці актора неодноразово критикували. Що йому пишуть у коментарях:

"Повертайтесь з Ямою до України – будьте чоловіками".

"Молодці", грійте дупи в закордонних клубах".

"Тільки не грайте у кіно потім патріотів".

"Легко так жити, патріот України..."

"З**ався за кордон і тусить з Ямою і дівчатами. Патріоти х*рові. Ви в Україні не потрібні. Залишайтесь в Америці назавжди".

До слова, нещодавно стало відомо, що Дмитро Ступка отримав документ про розлучення з дружиною Поліною Логуновою. На початку квітня білоруська модель вперше зізналась, що вона з Дмитром – більше не пара й не сім'я. Зазначимо, що Ступка рідко бачиться зі своєю донькою Богдана, бо вони перебувають у різних містах: зірковий батько у Флориді, а дівчинка у Лос-Анджелесі.