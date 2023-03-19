Зірковий батько та актор Остап Ступка повідомив, що його син офіційно розлучився. Він переслав Дмитру документи.

Дивіться також Ми поржали, – Андрій Джеджула виправдався за слова, що не дзвонить сину від Санти Дімопулос

Дмитро Ступка розлучився офіційно

Остап Ступка натякнув, що не сердиться на сина через розрив шлюбу з Поліною Логуновою.

Я йому нещодавно переслав документи, постанову про розлучення і поздоровив його,

– сказав актор.

Ступка додав, що Дмитро та його донька Богдана бачаться, однак не дуже часто, бо перебувають у різних містах: зірковий батько у Флориді, а дівчинка у Лос-Анджелесі.

"Вони в різних містах перебувають. Вона до нього приїжджала на Новий рік. При чому летіла сама, бо в США можна, починаючи з 5 років. Це все під наглядом стюардеси, це коштує додаткових 50 доларів. Бо летіти з Лос-Анджелеса до Флориди 5,5 годин… Дмитро може до неї прилетіти".

Нагадаємо, що ще жодного разу за час повномасштабного вторгнення Дмитро Ступка не приїздив до України. На запитання, коли планує повернутися, відповів, що не знає й не має точної дати.

Що відомо про розлучення Ступки