Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Ступка розповідав, що війна застала його в літаку до Стамбула. Звідти актор мав летіти до Києва, але небо вже було закрите. Він не наважився їхати автобусом чи автомобілем, оскільки на території нашої країни ввели воєнний стан і чоловіків не випускали за кордон.
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Тому деякий час Ступка жив в Анталії у друга його батька, потім поїхав до Варшави, де займався гуманітарною допомогою, а звідти повернувся у США. Там також бере участь у благодійних заходах. Хоча роботи майже немає, але Дмитро не поспішає повертатися додому, де триває жорстока війна.
Коли Дмитро Ступка повернеться в Україну
В інстаграм-сторіс актор відповідав на запитання підписників. Там у нього поцікавилися, коли повернеться в Україну.
Поки не знаю. Наразі немає точної дати,
– сказав Дмитро.
Ступка про повернення в Україну / Скриншот інстаграм-сторіс актора
Та через перебування в Америці актора неодноразово критикували.
- На Геловін він разом з хореографом Владом Ямою, який також виїхав у США, відвідав святковий захід, який відбувся на борту катера в діловому районі Даунтаун Маямі. За організацію взялася спільнота українців Ukrainian Miami. Це нібито була не просто вечірка, а захід на підтримку України.
- На початку 2023 року актор опублікував відео, на якому показав, як проводить час в США. Він катався нічним містом з дівчиною і нарвався на критику з боку українців, однак хейтерські коментарі одразу видаляв.