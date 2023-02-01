Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Ступка розповідав, що війна застала його в літаку до Стамбула. Звідти актор мав летіти до Києва, але небо вже було закрите. Він не наважився їхати автобусом чи автомобілем, оскільки на території нашої країни ввели воєнний стан і чоловіків не випускали за кордон.

Читайте також Андрій Данилко зібрався у Москву: для чого це артисту і куди він піде

Тому деякий час Ступка жив в Анталії у друга його батька, потім поїхав до Варшави, де займався гуманітарною допомогою, а звідти повернувся у США. Там також бере участь у благодійних заходах. Хоча роботи майже немає, але Дмитро не поспішає повертатися додому, де триває жорстока війна.

Коли Дмитро Ступка повернеться в Україну

В інстаграм-сторіс актор відповідав на запитання підписників. Там у нього поцікавилися, коли повернеться в Україну.

Поки не знаю. Наразі немає точної дати,

– сказав Дмитро.



Ступка про повернення в Україну / Скриншот інстаграм-сторіс актора

Та через перебування в Америці актора неодноразово критикували.