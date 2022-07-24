Зі Стамбула 35-річний Ступка вирушив до Великої Британії, а через два тижні полетів до Варшави, де взявся закуповувати автомобілі для ЗСУ. Спочатку Дмитро допомагав через благодійний фонд свого покійного дідуся, а згодом з товаришем відкрив власний.

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Дмитро Ступка про благодійний фонд і майбутнє кіно про Україну

"Це американська платформа, де українці не можуть донатити. Це можна зробити лише з іншої країни або через друзів з-за кордону", – розповів актор про свій благодійний фонд. Якщо раніше вони з другом планували збирати на відновлення розбомбленого драмтеатру в Маріуполі, то зараз хочуть взятися за нагальніші речі.

Однак кидати культурний фронт зірка не збирається. Завдяки зв'язкам у США він хоче спродюсувати романтичне кіно про Україну.

Маю знайомого продюсера, який з України, але вже досить давно проживає в Америці. Хочемо зняти кіно про Україну з американськими акторами. За сюжетом, американець закохується в українку, через кохання покажемо війну в Україні очима американця,

– анонсував нам Дмитро Ступка.

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Які благодійні проєкти заплановані в Дмитра Ступки у США:

"30 липня буде подія благодійна на кораблі в Мангеттені в Нью-Йорку. Там буду ведучим, а Міка Ньютон співатиме";

"24 серпня летітиму в Сіетл, де проводитиму концерт до Дня Незалежності".

Восени актор мріє зіграти виставу Лесі Українки "На полі крові" в парі з батьком Остапом Ступкою. З нею вони хочуть об'їздити п'ять американських міст.

Інтерв'ю з Дмитром Ступкою у відеоформаті: дивіться відео онлайн