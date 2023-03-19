Дмитро Ступка офіційно розлучився: чи бачиться він з донькою від Логунової

19 березня 2023, 14:47
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Джерело:

"Сніданок з 1+1"

Актор Дмитро Ступка отримав документ про розлучення з дружиною Поліною Логуновою. Про це розповів його батько Остап Ступка.

Зірковий батько та актор Остап Ступка повідомив, що його син офіційно розлучився. Він переслав Дмитру документи. 

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Дмитро Ступка розлучився офіційно

Остап Ступка натякнув, що не сердиться на сина через розрив шлюбу з Поліною Логуновою.

Я йому нещодавно переслав документи, постанову про розлучення і поздоровив його,
– сказав актор.

Ступка додав, що Дмитро та його донька Богдана бачаться, однак не дуже часто, бо перебувають у різних містах: зірковий батько у Флориді, а дівчинка у Лос-Анджелесі.

"Вони в різних містах перебувають. Вона до нього приїжджала на Новий рік. При чому летіла сама, бо в США можна, починаючи з 5 років. Це все під наглядом стюардеси, це коштує додаткових 50 доларів. Бо летіти з Лос-Анджелеса до Флориди 5,5 годин… Дмитро може до неї прилетіти".

Нагадаємо, що ще жодного разу за час повномасштабного вторгнення Дмитро Ступка не приїздив до України. На запитання, коли планує повернутися, відповів, що не знає й не має точної дати. 

Що відомо про розлучення Ступки

  • На початку квітня білоруська модель вперше зізналась, що вона й Дмитро – більше не пара й не сім'я. Вона додала, що їм вдалось зберегти дружні стосунки. Тоді ж Поліна заінтригувала фото з каблучкою. Згодом виявилось, що вона виходить заміж – їй освідчився американець.
  • Дмитро Ступка зізнавався, що причиною розриву була саме Поліна – вона нібито знайшла іншого та несподівано повідомила про це. Він важко переживав це та багато плакав, але згодом відпустив ситуацію.
  • Щоправда, Логунова заперечувала колишньому й різко відповіла на його слова. "Якщо я скажу реальну причину – це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото – це знищить тебе, як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього… Я думала, що ти мудріший".

Автор: Марія Касій