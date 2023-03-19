Дмитро Ступка офіційно розлучився: чи бачиться він з донькою від Логунової

Актор Дмитро Ступка отримав документ про розлучення з дружиною Поліною Логуновою. Про це розповів його батько Остап Ступка.

Зірковий батько та актор Остап Ступка повідомив, що його син офіційно розлучився. Він переслав Дмитру документи.

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Дмитро Ступка розлучився офіційно

Остап Ступка натякнув, що не сердиться на сина через розрив шлюбу з Поліною Логуновою.

Я йому нещодавно переслав документи, постанову про розлучення і поздоровив його,

– сказав актор.

Ступка додав, що Дмитро та його донька Богдана бачаться, однак не дуже часто, бо перебувають у різних містах: зірковий батько у Флориді, а дівчинка у Лос-Анджелесі.

"Вони в різних містах перебувають. Вона до нього приїжджала на Новий рік. При чому летіла сама, бо в США можна, починаючи з 5 років. Це все під наглядом стюардеси, це коштує додаткових 50 доларів. Бо летіти з Лос-Анджелеса до Флориди 5,5 годин… Дмитро може до неї прилетіти".

Що відомо про розлучення Ступки

На початку квітня білоруська модель вперше зізналась, що вона й Дмитро – більше не пара й не сім'я. Вона додала, що їм вдалось зберегти дружні стосунки. Тоді ж Поліна заінтригувала фото з каблучкою. Згодом виявилось, що вона виходить заміж – їй освідчився американець.

Дмитро Ступка зізнавався, що причиною розриву була саме Поліна – вона нібито знайшла іншого та несподівано повідомила про це. Він важко переживав це та багато плакав, але згодом відпустив ситуацію.

Щоправда, Логунова заперечувала колишньому й різко відповіла на його слова. "Якщо я скажу реальну причину – це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото – це знищить тебе, як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього… Я думала, що ти мудріший".