Відеоінтерв'ю з-за лаштунків благодійного заходу вийшло лише кілька днів тому, коли шоумен, схоже, налагодив спілкування з 14-річним сином Даніелем. Тож свої слова спростував, а ЗМІ порадив "перевіряти об'єктивність інформації".

Не пропустіть Джеджула не спілкується з сином від Санти Дімопулос і дорікнув їй за розкішне життя

Джеджула спростував свою заяву, що не спілкується з сином від Дімопулос

Андрій Джеджула показав, як спілкувався з сином по відеозв'язку, і заявив, що з новин у медіа вони з Даніелем "поржали".

З сином я спілкуюся. З ним усе добре. І вже точно немає жодних суперечок на політичні теми. Він справжній патріот, як і його тато. З синочком ми із цієї ситуації просто поржали,

– сказав Андрій Джеджула на камеру.

Він додав, що журналістам краще звернути увагу на благодійний музичний фестиваль BraveUAFest, який відбудеться в Києві 18 березня. Там виступатимуть 25 українських артистів – від Позитива до YAKTAK – і збиратимуть гроші на пікапи для ЗСУ. Варто зазначити, що Андрій Джеджула – один з організаторів і ведучих фесту.

Учасники BraveUAFest / Фото з інстаграму фестивалю