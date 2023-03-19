Звездный отец и актер Остап Ступка сообщил, что его сын официально расстался. Он переслал Дмитрию документы.

Смотрите также Мы поржали, – Андрей Джеджула оправдался за слова, что не звонит сыну от Санты Димопулос

Дмитрий Ступка развелся официально

Остап Ступка намекнул, что не сердится на сына из-за разрыва брака с Полиной Логуновой.

Я ему недавно переслал документы, постановление о разводе и поздравил его,

– сказал актер.

Ступка добавил, что Дмитрий и его дочь Богдана видятся, однако не очень часто, потому что находятся в разных городах: звездный отец во Флориде, а девочка в Лос-Анджелесе.

"Они в разных городах находятся. Она к нему приезжала на Новый год. При чем летела сама, потому что в США можно, начиная с 5 лет. Это все под наблюдением стюардессы, это стоит дополнительных 50 долларов. Потому что лететь из Лос-Анджелеса во Флориду 5,5 часов… Дмитрий может к ней прилететь".

Напомним, что еще ни разу за время полномасштабного вторжения Дмитрий Ступка не приезжал в Украину На вопрос, когда планирует вернуться, ответил, что не знает и не имеет точной даты.

Что известно о разводе Ступки