Танцівник Дмитро Дікусар, який воює на фронті, потрапив до лікарні: що сталося

Український хореограф Дмитро Дікусар більше року захищає Україну у складі ЗСУ. Тепер стало відомо, що танцівник потрапив до лікарні з серйозним захворюванням.

Про це розповів його колега, танцівник Женя Кот. Він зізнався, що підтримує зв'язок з Дмитром, хоча сам Дікусар виходить на зв'язок буде рідко.

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Дмитро Дікусар потрапив до лікарні

Женя Кот розповів, що нещодавно Дікусар потрапив до лікарні.

З Дімою ми переписуємося. Я йому пишу, як у нього справи. Нещодавно писав, він був у лікарні. Він захворів, якась дуже серйозна ангіна у нього була, і він був якраз на лікарняному,

– сказав танцівник.

Євген наголосив, що часто запитує у Дікусара, як він почувається і чи потрібно йому щось привезти на фронт.

Крім того, Кот пригадав, як на початку своєї служби Дікусар йому зізнавався, що на фронті страшно. "На початку я в нього запитав, що там, як справи. Він каже: "Це стрьомно". Більшість хлопців, з якими він прийшов туди, вже немає в живих", – розповів Женя.

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