Український танцівник Дмитро Дікусар з перших днів війни пішов у лави Збройних Сил. Він не так часто виходить на зв'язок, які інші захисники-зірки.

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Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок

16 жовтня Дмитро Дікусар вперше майже за 3 місяці вийшов на зв'язок з підписниками та опублікував своє фото у військовій формі.

Все, що лежить перед тобою на долонях життя, опинилось там не випадково. Не сумнівайся в цьому. Якщо перед тобою "страва життя", що тобі не смакує, з'їж її, аби з'ясувати, що це таке і чому воно тут з'явилось. Потім рухайся далі,

– поділився боєць.

"Я знаю, як втомились українці і розумію, яку переоцінку цінностей пройшов кожен з нас. Але, саме разом ми зможемо перетравити цю жахливу "страву життя" і звільнити місце для чогось нового".

Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Дмитро Дікусар розповів, що йому з побратимами терміново потрібні рації для кращої якості зв'язку, успішності виконань завдань і для того, щоб запобігти додатковим втратам.

"Якщо в когось є можливість допомогти з пошуком рацій DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишіть мені. А всім, хто захоче допомогти зібрати на них кошти, я буду вдячний за 10 гривень і репост. Хай вас Бог береже, але і ви себе бережіть! Обійняв! Все буде Україна", – додав Дмитро.

Якщо хочете допомогти Дмитру Дікусару, ось його номер картки – 5168 7453 2088 3702.

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