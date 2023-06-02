Об этом рассказал его коллега, танцовщик Женя Кот. Он признался, что поддерживает связь с Дмитрием, хотя сам Дикусар выходит на связь будет редко.

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Дмитрий Дикусар попал в больницу

Женя Кот рассказал, что недавно Дикусар попал в больницу.

С Димой мы переписываемся. Я ему пишу, как у него дела. Недавно писал, он находился в больнице. Он заболел, какая-то очень серьезная ангина у него была, и он был как раз на больничном,

– сказал танцовщик.

Евгений подчеркнул, что часто спрашивает Дикусара, как он чувствует себя и нужно ли ему что-то привезти на фронт.

Кроме того, Кот вспомнил, как в начале своей службы Дикусар ему признавался, что на фронте страшно. "В начале я у него спросил, что там, как дела. Он говорит: "Это стременно". Большинство ребят, с которыми он пришел туда, уже нет в живых", – рассказал Женя.

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