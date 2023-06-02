Об этом рассказал его коллега, танцовщик Женя Кот. Он признался, что поддерживает связь с Дмитрием, хотя сам Дикусар выходит на связь будет редко.
Интересно Не приходят повестки, – Женя Кот откровенно признался, почему не идет воевать на фронт
Дмитрий Дикусар попал в больницу
Женя Кот рассказал, что недавно Дикусар попал в больницу.
С Димой мы переписываемся. Я ему пишу, как у него дела. Недавно писал, он находился в больнице. Он заболел, какая-то очень серьезная ангина у него была, и он был как раз на больничном,
– сказал танцовщик.
Евгений подчеркнул, что часто спрашивает Дикусара, как он чувствует себя и нужно ли ему что-то привезти на фронт.
Кроме того, Кот вспомнил, как в начале своей службы Дикусар ему признавался, что на фронте страшно. "В начале я у него спросил, что там, как дела. Он говорит: "Это стременно". Большинство ребят, с которыми он пришел туда, уже нет в живых", – рассказал Женя.
Смотрите интервью с Женей Котом: видео
Что известно о службе Дикусара в ВСУ: последние новости
- Напомним, что с началом полномасштабной войны Дмитрий Дикусар отправился защищать Украину на фронт в рядах ВСУ. В марте он чуть не погиб от баллистических ракет, ведь его батальон обстреляли россияне Из-за авиаудара загорелось все вокруг, но все выбрались в живых.
- В общем, хореограф крайне редко выходит на связь, потому что, по его словам, из-за его службы он не может этого делать. В последний раз Дикусар давал о себе знать в конце января этого года. Защитник в соцсети опубликовал свое селфи с передовой и призвал сторонников не падать духом.
- А прежде он появлялся в сети внутри октября. Тогда Дмитрий просил свою многотысячную аудиторию задонатиты на рации для подразделения, а после закрытия сбора снова исчез.
- Сам танцовщик не рассекречивает, где служит, но его экс-жена Ирина Билык оговорилась, что "он там, где военные действия". Это подтвердилось после того, как звезда сообщил о гибель собратья Марьяна, приехавшего на фронт из-за границы.