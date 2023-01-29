У середині жовтня 37-річний Дмитро Дікусар просив свою багатотисячну аудиторію задонатити на рації для підрозділу, а після закриття збору знову зник з інстаграму. 29 січня він вперше за три місяці сфотографувався для друзів і фоловерів.

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Дмитро Дікусар захопив рідкісним фото у формі ЗСУ

Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно! Тримаймось і віримо в ЗСУ! Обійняв,

– лаконічно написав Дмитро Дікусар.

Дмитро Дікусар показався вперше за три місяці / Фото з його інстаграму

Його перший з жовтня допис зчинив фурор у мережі й набрав 12 тисяч вподобайок за дві години. Дікусара також завалили коментарями:

Ілона Гвоздьова: "Бережи себе. Пишаюся тобою";

"Бережи себе. Пишаюся тобою"; Володимир Завадюк: "Обійняв";

"Обійняв"; Марина Боржемська: "Бережи себе, Діма. Дякуємо тобі";

"Бережи себе, Діма. Дякуємо тобі"; "Як приємно, що ви живі та здорові! Нехай ангели охороняють вас від негативу. Ми дуже любимо вас! Ви наш король сцени";

"Дякуємо за захист! Нехай вбереже Бог від кацапської нечисті";

"Дякуємо! Тримайтеся ви, хлопці! Дімо, раді тебе бачити і будемо щасливі, коли зможемо обійняти";

"Скільки всього ці очі бачили, скільки всього можуть розповісти без слів. Бережіть себе";

"Діма, ви кращий! Хай бережуть вас всі ангели світу".

Нагадаємо, ще в лютому Дмитро Дікусар пішов захищати Україну та став солдатом ЗСУ. У березні він ледь не загинув від балістичних ракет, адже його батальйон обстріляли росіяни. Через авіаудар загорілося все довкола, але всі вибралися живими.

Танцівник не розсекречує, де служить, але його ексдружина Ірина Білик обмовилася, що "він там, де воєнні дії". Це підтвердилося після того, як зірка повідомив про загибель побратима Мар'яна, котрий приїхав на фронт з-за кордону. Цікаво, що за майже рік у ЗСУ Дмитро Дікусар всього раз попросив про допомогу. За два дні йому задонатили стільки, що вистачило і на рації, і на тепловізори, і на дрони, і на лопати, і на поміч дружнім підрозділам.