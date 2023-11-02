Втім, днями його відпустили до Києва у відпустку. Тепер військовий розповів, що для нього найважче на полі бою.
Важливо Відпочивайте, святкуйте весілля, – Дмитро Дікусар із ЗСУ звернувся до українців у тилу
Дмитро Дікусар зізнався, що для нього на війні виявилось найскладнішим
За словами військового, одним із найболючіших на війні є розуміння, що цінності людського життя зменшується. Дмитро зазначив, що такий досвід сильно змінює сприйняття світу.
Найбільш жахливе на війні розуміння того, чого коштує людське життя. Важко сприйняти, що колись когось збивала машина і люди збігалися, аби допомогти, а зараз біля тебе гинуть люди за секунду, і ти не можеш їх врятувати. І у такому великому обсязі. Навіть не завжди їхні тіла можуть забрати. Це змінює сприйняття світу. Є таке розуміння, що тебе може не стати так само, і, скоріш за все, можуть і тіло не забрати, бо лінія фронту постійно рухається. Життя на війні, на жаль, не коштує нічого,
– поділився військовий.
Дікусар додав, що втрачати побратимів дуже складно. Тож він наголосив, доки війна не закінчиться, й не припиняться литися ріки крові, він не піде з війська.
Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму танцівника
Дмитро Дікусар в ЗСУ: що відомо
- З початком повномасштабного вторгнення танцівник взяв до рук зброю для захисту українського народу і вже тривалий час перебуває на фронті. Там Дікусар ледве не загинув, коли його батальйон зазнав атаки російських балістичних ракет у березні.
- У червні військовий потрапив до лікарні через серйозну ангіну. Після лікарняного він знову повернувся на передову.
- Днями Дмитро вперше за час служби у війську приїхав у двотижневу відпустку. Він хоче за цей час якомога більше часу провести з рідними.
- Зазначимо, що танцівник не часто виходить на зв'язок, коли перебуває на передовій. Все через те, що так буде безпечніше для нього та побратимів.