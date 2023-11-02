Втім, днями його відпустили до Києва у відпустку. Тепер військовий розповів, що для нього найважче на полі бою.

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Дмитро Дікусар зізнався, що для нього на війні виявилось найскладнішим

За словами військового, одним із найболючіших на війні є розуміння, що цінності людського життя зменшується. Дмитро зазначив, що такий досвід сильно змінює сприйняття світу.

Найбільш жахливе на війні розуміння того, чого коштує людське життя. Важко сприйняти, що колись когось збивала машина і люди збігалися, аби допомогти, а зараз біля тебе гинуть люди за секунду, і ти не можеш їх врятувати. І у такому великому обсязі. Навіть не завжди їхні тіла можуть забрати. Це змінює сприйняття світу. Є таке розуміння, що тебе може не стати так само, і, скоріш за все, можуть і тіло не забрати, бо лінія фронту постійно рухається. Життя на війні, на жаль, не коштує нічого,

– поділився військовий.

Дікусар додав, що втрачати побратимів дуже складно. Тож він наголосив, доки війна не закінчиться, й не припиняться литися ріки крові, він не піде з війська.



Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму танцівника

Дмитро Дікусар в ЗСУ: що відомо