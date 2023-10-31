Дмитро Дікусар пояснив свій вибір бути непублічним під час повномасштабного вторгнення в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Його рішення здивувало багатьох, адже чимало інших публічних людей попри службу в ЗСУ показують свою роботу й роботу побратимів.
До слова Ще не "награвся" у війну, – Дікусар вперше за пів року вийшов на зв'язок і сказав, де перебуває
Чому Дмитро Дікусар непублічний у ЗСУ
Захисник розповів, що отримав відповідне прохання від командування – не робити зайвих публічних рухів. Та й йому самому заважає популярність.
Я не один, навкруги мене є люди. Це не жарти, це війна. Коли я переходжу в інший підрозділ, люди переживають, чи не буду я вести тікток і робити речі, які очікують від публічних людей. Я намагаюся, щоб вони мені довіряли й знали, що я був публічний до війни, а зараз я такий же військовослужбовець, як і всі решта,
– висловився Дмитро Дікусар.
Військовий додав, що хоче й надалі бути в ЗСУ, а для цього йому потрібна довіра побратимів. Тож він і надалі буде непублічним. Натомість він згадав про інших зірок, які щонайбільше заслуговують на увагу та публічність.
"У нас є герої, яких треба показувати частіше, які заслуговують на це. Зараз країна має своїх нових суперзірок. Я дуже тому радий, бо це справжні зірки на полі бою. Це найвище мистецтво. Війна – це жахлива річ, але це й дуже важке, криваве мистецтво", – додав Дікусар.
Дмитро Дікусар вперше у відпустці
- Хореограф та військовий вперше за час повномасштабного вторгнення пішов у відпустку. За ці 15 діб він хоче поправити своє здоров'я та набутися з рідними. Дмитро Дікусар зізнався, що не готовий повертатися на паркет: це можливо тільки після перемоги.
- У відпустці захисник звернувся до українців у тилу. Він зауважив, що не засуджує людей через святкування та відпочинок. Та не можна забувати про те, поки ви п'єте каву, хтось на фронті робить останній подих.
- "Нам треба, щоб люди в тилу не втомилися допомагати ЗСУ… Святкуйте весілля, робіть це за мільйони доларів, ніхто ваші гроші не рахує, але певну частину донатьте на ЗСУ. Хочу, щоб всі включилися так, як це було на початку", – наголосив Дмитро Дікусар.