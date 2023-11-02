Но на днях его отпустили в Киев в отпуск. Теперь военный рассказал, что для него труднее всего на поле боя.

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Дмитрий Дикусар признался, что для него на войне оказалось самым сложным

По словам военного, одним из самых болезненных на войне есть понимание, что ценности человеческой жизни уменьшается. Дмитрий отметил, что такой опыт сильно изменяет восприятие мира.

Самое ужасное на войне понимание того, чего стоит человеческая жизнь. Трудно воспринять, что когда-то кого-то сбивала машина и люди бежали, чтобы помочь, а сейчас у тебя погибают люди в секунду, и ты не можешь их спасти. И в таком большом объеме. Даже не всегда их тела могут унести. Это меняет восприятие мира. Есть такое понимание, что тебя может не стать так же, и, скорее всего, могут и тело не унести, потому что линия фронта постоянно двигается. Жизнь на войне, к сожалению, не стоит ничего,

– поделился военный.

Дикусар добавил, что терять собратьев очень сложно. Он подчеркнул, пока война не закончится и не прекратятся литься реки крови, он не уйдет из войска.



Дмитрий Дикусар / Фото с инстаграмма танцора

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