Дікусар звернувся до українців в ефірі телемарафону. Він закликав людей не припиняти донатити та допомагати армії, передає 24 Канал.

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Дмитро Дікусар звернувся до українців у тилу

Танцівник заявив, що кожної секунди, поки людина в тилу спілкується чи п'є каву, хтось на фронті робить останній подих.

Нам треба, щоб люди в тилу не втомилися допомагати ЗСУ… Святкуйте весілля, робіть це за мільйони доларів, ніхто ваші гроші не рахує, але певну частину донатьте на ЗСУ. Це інвестиція. Бо якщо все повалиться і прийдуть росіяни, вони все у вас відберуть,

– заявив Дікусар.

Захисник зауважив, що він нікого не засуджує. Військовим на фронті не треба, щоб люди в тилу плакали. Проте, за його словами, українці натомість мають постійно допомагати.

"Хочу, щоб всі включилися так, як це було на початку. Пам'ятайте, що все може різко змінитися, якщо ви перестанете допомагати… Ми єдиний організм, ми виживемо лише разом, тому всі мають працювати на перемогу", – пояснив Дмитро.

Дікусар висловився і про корупціонерів у владі. Він зазначив, що можновладці не мають думати про те, що про них не знають і за ними не дивляться, до всіх прийде час.

Після перемоги будемо розбиратися. І кожен буде покараний… Не впевнений, чи допоможуть їм ці награбовані гроші.. Бійці на фронті вже побачили, хто є хто, хто що робить. До кожного прийде його черга,

– сказав хореограф.

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