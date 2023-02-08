Владимир Остапчук закрыл тему личной жизни с середины прошлого года. Но на днях он засветился в социальных сетях новой девушки Екатерины Полтавской.
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Девушка Владимира Остапчука поделилась общим кадром
22-летняя журналистка опубликовала короткое видео в инстаграм-сторезе, где показала себя в пижаме в лифте. У звездной пары дома выключили свет, поэтому они собрались работать в подъезд, где есть интернет и освещение.
На кадрах промелькнул и Владимир Остапчук, однако шоумен повернулся к девушке спиной, не показывая лицо. Пожалуй, пара еще не хочет рассекречивать отношения официально.
Выключили свет. Идем в подъезд с ноутбуком (там есть Wi-Fi и свет). Будем притворяться, что очень занятые люди,
– написала Екатерина.
Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, в конце января Екатерина Полтавская сообщила, что вместе с шоуменом переезжает в новую квартиру – похоже, его помещение оказалось для пары неудачным. Переезд журналистка назвала "большим переселением народов", а также показала "не ее" вещи, которые они увезли на переработку. Возможно, так она намекала на Кристину Горняк.
- На днях звездная пара уже переехала в новый ЖК, где есть генератор и кафе – приятный бонус для жителей. Они обустраивают гнездышко, а весь процесс Екатерина показывает на своей странице.