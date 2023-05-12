Блогер-мільйонник Діма Варварук назвав приголомшливу суму, яку заробляє на місяць

Блогер з Івано-Франківська Діма Варварук має близько мільйона підписників в інстаграмі. Він розповів, скільки заробляє в місяць.

Український блогер-мільйонник Дмитро Варварук розповів про свої заробітки. У мережі його подекуди називають "королем хайпу" за провокативні дії й публікації.

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Скільки заробляє Діма Варварук

Блогер розсекретив, що заробляє у місяць приблизно один мільйон гривень. Це недивно, адже один рекламний допис у Дмитра коштує 110 тисяч гривень. Він розповів, на що витрачає ці кошти.

Будинок тепер купили за 300 тисяч доларів. Квартира – 100 тисяч доларів. Машина – 60 – 70 тисяч доларів,

– поділився Варварук.



Діма Варварук з дружиною і сином / Фото з інстаграму блогера

Скільки заробляють блогери

Дружина Віктора Павліка отримує дохід завдяки інстаграм-блогу. Катерина Репяхова зізнавалась, що ця сума – близько 150 – 200 тисяч гривень (4 – 5 тисяч доларів). Водночас вона заробляє менше, ніж її зірковий чоловік.

Блогерка Даша Квіткова у місяць заробляє 30 – 40 тисяч доларів, але ця сума ділиться на неї та її велику команду. Зараз вона працює в онлайні, займається рекламними інтеграціями.

20-річна блогерка Юлія Верба розповіла про суму, яку їй вдалось найбільше заробити. За її словами, це 50 тисяч доларів за місяць. Найдорожча покупка в житті дівчини – квартира.