Про це новоспечений батько повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Варварук опублікував світлину зі свідоцтвом про народження сина, пише 24 Showbiz.
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Як насправді назвали хлопчика
На документі видно, що сина Варварук назвав Хайп.
Ще на початку ми з Яною домовились, що ім'я обираю я. Хоч вона не погоджувалась зі мною, слово було сказано. Ви думали, що я жартую? Можете побачити самі в свідоцтві написано Варварук Хайп Дмитрович, а значить і в паспорті так буде! Хоча називати ми його будемо по-іншому,
– йдеться в описі до фото.
Свідоцтво про народження сина Варварука / Скриншот
На хрестини маленького Варварука зібрався весь івано-франківський бомонд. Серед запрошених гостей були відомі блогери: Юлія Верба, Христина Христонько, Діанорія та інші.
Блогерка Верба була присутня на Хрестинах / Скриншот
Після обряду хрещення святкування перенесли в один із ресторанів міста. На фотозоні, що стояла у залі святкування, видніється напис "Марко".
На фотозоні видніється напис "Марко" / Скриншот
Та й запрошені гості згодом спростували заяву Дмитра щодо імені сина.
Христонько сказала, що документ – підробка / Скриншот
Насправді хлопчика назвали Марк.
Хрестини сина Варварука / Скриншот
Як відреагували у соцмережі
Коментатори не забарились із реакціями, тому згодом під фото з'явились різні коментарі. Підписники Дмитра звинувачували його у безвіповідальності:
- "Можна було собаку завести,для цього необов'язково було народжувати дитину";
- "Це реально п*здєц";
- "Хайпувати вже на такому...навіть, якщо фотошоп...деградація";
- "І навіщо таке робити? Про майбутнє дитини не думаєш лише про своє я!";
- "Ще би назвав патрон".