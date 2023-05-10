Зазначимо, що Маша Полякова вже давно відома своїм епатажним стилем одягу та поведінкою. Так, для виходу в театр 18-річна дівчина обрала аутфіт справжньої леді.

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Марія показала фото з театру у соцмережах. На світлині дівчина позувала в розкішній сукні у квітковий візерунок. Донька Полякової заколола волосся і доповнила свій образ прикрасами.



Маша Полякова в театрі / Фото з її інстаграму

Проте шанувальників збентежила одна деталь у дописі. Фото дівчина підписала так: "Підпису не буде, не до*б*теся".

У коментарях підписники Маші зазначили, що вона не може обійтися без нецензурної лайки. Користувачі мережі також наголосили, що вона знову повернулася до своєї вульгарної поведінки й стає все більше схожою на зіркову маму. Ось що їй написали в коментарях:

"Без мату нікуди".

"Що доня, що матуся!"

"Одна вульгарність."

"А ми і не збиралися дооооооо".

Оля Полякова заступилася

Співачка відреагувала на критику людей. Вона втрутилася у ситуацію, захистивши доньку.

Моя красунечка! Ти нікому нічого не повинна! Люди будуть п*здіти завжди, на те в них і є рот. Будь щаслива, обирай себе, свій шлях, не обертайся і не слухай нічого, що може тебе зупинити! Люблю! Пишаюся! Ти золото,

– підтримала Машу зіркова мама.



Оля Полякова заступилася за доньку / Скриншот коментарів

До слова, на свій день народження Маша Полякова полетіла до Парижу. Дівчина прогулялася з бойфрендом вуличками міста та показала романтичні фото. Проте підпис до посту обурив читачів та призвів до критики. Що не сподобалося українцям – читайте у статті.

Нагадаємо, що Маша Полякова після повномасштабного вторгнення переїхала жити у Велику Британію. Вона вже освоїлася у новій країні та завела знайомства.