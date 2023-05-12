Украинский блоггер-миллионник Дмитрий Варварук рассказал о своих заработках. В сети его иногда называют "королем хайпа" за провокационные действия и публикации.

Смотрите также Дочь Оли Поляковой показала фото из театра и нарвалась на критику: звездная мама вступилась

Сколько зарабатывает Дима Варварук

Блогер рассекретил, что зарабатывает в месяц около одного миллиона гривен. Это неудивительно, ведь одно рекламное сообщение у Дмитрия стоит 110 тысяч гривен. Он рассказал, на что тратит эти деньги.

Дом теперь купили за 300 тысяч долларов. Квартира – 100 тысяч долларов. Машина – 60 – 70 тысяч долларов,

– поделился Варварук.



Дима Варварук с женой и сыном / Фото с инстаграма блоггера

Напомним, в январе Дмитрий Варварук стал отцом Через месяц он с женой окрестил сына, но решил пошутить об этом. Он выложил в блоге фото свидетельства о рождении, где якобы указано имя малыша – Хайп. В сети и печати поднялся шум по этому поводу, но на самом деле звездного сына зовут Марко.

Сколько зарабатывают блоггеры