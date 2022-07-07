Художниця майже нічого не розповідала про себе раніше, однак тепер не змогла змовчати. Вона показала нову картину, яку намалювала під час війни, та розповіла про свою сім'ю.

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Євгенія Гапчинська про чоловіка і зруйнований будинок

Художниця розповіла, що скоро їй 48 років. Вона мама двох дітей – дорослої доньки та 4-річного сина. Чоловік Євгенії з 24 лютого служить у Збройних Силах України. Їхній дім розташований у Макарівському районі, що біля Києва. Коли окупанти зайшли туди, то оселилися в будинку художниці. Зараз дім побитий, розграбований.

Гапчинська вирушила до Києва, де зараз живе разом з сином. Вона дякує Богу за те, що жива. Матеріальні речі можна відновити, а десятки тисяч людей, які полягли у цій жорстокій війні, яку розпочала росія, вже ніколи не повернуться додому.

Відплакала, відрізала волосся. Бережу сина, молюсь за чоловіка. Дякую Богу, що жива. Почала працювати,

– щемливо написала Євгенія.

Також художниця опублікувала нову роботу, яку намалювала під час війни. На полотні зображена дівчинка з єдинорогом в оточенні тигрів. Внизу можна побачити напис: "Я безстрашна!".



Нова робота Євгенії Гапчинської / Фото з фейсбуку художниці

Зірки, чиї будинки зруйнували окупанти

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