Українська телеведуча Василіса Фролова родом з Харкова, де народилась і навчалась. Днями вона повідомила, що російські ракети влучили в її двір.
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Російські бомби влучили у рідний двір Василіси Фролової
Приліт у Харків був дуже болючим для телеведучої, оскільки там вона народилась, виросла та провела все дитинство.
Мій рідний двір у Харкові. Вчора. Чотири хрущовки на Нових Домах, в яких я знала майже всіх мешканців, кожен під'їзд, бо усюди були друзі і однокласники, пам'ятаю кожну яму в асфальті, бо першу власну автівку припаркувати саме в цьому дворі було дитячою мрією,
– зізналась Василіса Фролова.
Двір Василіси Фролової / Фото з інстаграму Василіси Фролової
"Вчора саме перед моїми вікнами саме на мою рідну поляну прилетіли довбані російські ракети! Я весь день й досі не можу це прийняти, але мені вже написало стільки людей… Дві людини в моєму дворі загинуло, поранені дітки, які просто грали у футбол! Росіяни знищують двір за двором, будинок за будинком, місто за містом, але вони не в змозі знищити країну! Не по зубах!" – емоційно додала зірка.
Василіса Фролова зізналась, що вже не може підібрати доречних слів, щоб описати тих, хто запускає ракети: "В нас вже занадто багато важелів, ненависті, помсти і бажання перемогти! Інстаграм видаляє дописи з лайливими словами… Ще не вигадали такого слова, яке б хоч близько описало цих тварюк".
Ракети прилетіли у двір Фролової: дивіться відео
Які зірки постраждали від російського вторгнення
- Росіяни розбомбили дім батьків Ілони Гвоздьової. Перші кроки в ремонті обійшлись їм у 5 – 10 тисяч доларів.
- Дім сестри Тимура Мірошниченка перебував на тимчасово окупованих територіях. Він вцілів, але всередині окупанти все понищили.
- Російські військові повиганяли людей з котеджного містечка, де жила Ірина Білик. В її будинку вони шукали їжу, плавали в її басейні та поруйнували й вкрали цінні речі.