Художница почти ничего не рассказывала о себе раньше, но теперь не смогла смолчать. Она показала новую картину, которую нарисовала во время войны, и рассказала о своей семье.

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Евгения Гапчинская о муже и разрушенном доме

Художница рассказала, что скоро ей 48 лет. Она мама двоих детей – взрослой дочери и 4-летнего сына. Муж Евгении с 24 февраля служит в Вооруженных Силах Украины. Их дом расположен в Макаровском районе возле Киева. Когда оккупанты вошли туда, то поселились в доме художницы. Сейчас дом избит, разграблен.

Гапчинская отправилась в Киев, где живет вместе с сыном. Она благодарит Бога за то, что жива. Материальные вещи можно восстановить, а десятки тысяч людей, павших в этой жестокой войне, которую начала Россия, уже никогда не вернутся домой.

Отплакала, отрезала волосы. Берегу сына, молюсь за мужа. Слава Богу, что жива. Начала работать,

– щемяще написала Евгения.

Также художница опубликовала новую работу, которую нарисовала во время войны. На холсте изображена девочка с единорогом в окружении тигров. Внизу можно увидеть надпись: "Я бесстрашна!".



Новая работа Евгении Гапчинской / Фото из фейсбука художницы

Звезды, чьи дома разрушили оккупанты

Российские ракеты попали в родной двор Василисы Фроловой в Харькове.

россия ударила ракетой в дом в Киеве, где живет Лидия Таран. Квартира ведущей пострадала.

Дом Натальи Могилевской в Буче разворовали и разбомбили российские оккупанты.

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