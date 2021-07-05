38-річний Девід Аксельрод (справжнє ім'я – Володимир Ткаченко) не став розкривати деталей, однак поділився, що до операції призвело його недбале ставлення до організму.

До теми Олена Мозгова розповіла про проблеми зі здоров'ям

Операція неминуча. Її треба робити, якщо я хочу не те що займатись спортом, а хоча б ходити без наслідків,

– розповів Девід Аксельрод.

Відсьогодні він готуватиметься до операції на колінному суглобі й ходитиме в ортезі. За словами Аксельрода, це допоможе скоротити час реабілітації, яка може тривати від трьох місяців до пів року.

"Наразі я продовжую свою "післяковідну" реабілітацію, яка плавно переходить у процес підготовки до операції мого колінного суглоба та зв'язок", – повідомив артист і побажав прихильникам здоров'я.

Нагадаємо, у січні мама і чоловік Олени Мозгової захворіли на коронавірус й опинились у Київській обласній клінічній лікарні. Вже за тиждень продюсерка повідомила, що рідні повністю побороли недугу.

Після перенесеного COVID-19 Девід Аксельрод залишився без волосся. Це один з побічних наслідків хвороби. Після фото з новою зачіску на адресу співака посипалася критика. Тоді Олена Мозгова заступилась за чоловіка й попросила бути толерантнішими у висловлюваннях