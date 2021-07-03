Багатодітна мама Олена Мозгова приводить себе у форму. Однак їй доведеться на певний час забути про тренування в залі. Все через загострення давніх проблем з хребтом.

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Обіцяла сьогодні фото з бігової доріжки, але не буде. Поки тренування, масаж і всі процедури припинила. Судячи з усього, таки грижа,

– розповіла Олена Мозгова.

Музична продюсерка вже знайшла хорошого лікаря й готується до МРТ. Вона сповнена оптимізму, хоч знеболювальні не допомагають. Зараз її підтримкою є 6-річна донечка Соломія.

"Соля цьомає й обіймає без перерви, запевняє, що ці її ліки найкращі! Ніхто і не сперечається, обійми і поцілунки дитини – це найцінніше і найдорожче", – поділилась Олена Мозгова.

Варто додати, що днями про проблеми зі здоров'ям повідомили й інші зірки українського шоу-бізнесу: