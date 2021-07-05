38-летний Дэвид Аксельрод (настоящее имя – Владимир Ткаченко) не стал раскрывать деталей, однако поделился, что к операции привело его небрежное отношение к организму.

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Операция неизбежна. Ее надо делать, если я хочу не то что заниматься спортом, а хотя бы ходить без последствий,

– рассказал Дэвид Аксельрод.

С сегодняшнего дня он будет готовиться к операции на коленном суставе и ходить в ортезе. По словам Аксельрода, это поможет сократить время реабилитации, которая может длиться от трех месяцев до полгода.

"В настоящее время я продолжаю свою "послековидную" реабилитацию, которая плавно переходит в процесс подготовки к операции моего коленного сустава и связок", – сообщил артист и пожелал поклонникам здоровья.

Напомним, в январе мама и муж Алены Мозговой заболели коронавирусом и оказались в Киевской областной клинической больнице. Уже через неделю продюсер сообщила, что родные полностью побороли недуг.

После перенесенного COVID-19 Дэвид Аксельрод остался без волос. Это одно из побочных последствий болезни. После фото с новой прической в адрес певца посыпалась критика. Тогда Елена Мозговая вступилась за мужа и попросила быть толерантнее в высказываниях