Публіка давно зворушена теплими дружніми стосунками Насті Каменських з мамою Лідією Петрівною. Єдине, що дивує шанувальників артистки, – це те, що як вона, так і її чоловік Потап називають неньку та тещу Лідою. Зірка вперше пояснила, що робить це неспроста.

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Вона у мене дуже гарна, дуже молода і я хочу, щоб вона почувалася дівчинкою. Я її, звичайно, мамою називаю. Я її дуже люблю, вона це знає. Я з нею спілкуюся, як з подружкою,

– пояснила співачка.

Додамо, на відпочинок у Мексику Настя Каменських полетіла не лише з помічницями та найкращою подругою – ексдружиною Позитива Анною Завгородньою, а й з 66-річною мамою. Там вони знімають реаліті "Девочки рулят" та перезавантажуються після виснажливого року.

Артистка пояснила, що її неньці, як нікому, потрібно було кудись поїхати та змінити атмосферу. У Мексиці Лідія Петрівна проявила себе по-іншому – жартувала так, що зіркова донька стала називати її "Лідою Петросянівною".

"Я на неї подивилася не як на маму, а як на подружку, молоду дівчину, яка вчилася жити без тата. Мені здається, що це для неї був інший ковток повітря. Їй було складно. Але скажу, мені було з нею так кайфово, вона така смішна, у неї стільки було приколів", – поділилася Каменських.

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Що відомо про реаліті Насті Каменських "Девочки рулят":