Публіка давно зворушена теплими дружніми стосунками Насті Каменських з мамою Лідією Петрівною. Єдине, що дивує шанувальників артистки, – це те, що як вона, так і її чоловік Потап називають неньку та тещу Лідою. Зірка вперше пояснила, що робить це неспроста.
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Вона у мене дуже гарна, дуже молода і я хочу, щоб вона почувалася дівчинкою. Я її, звичайно, мамою називаю. Я її дуже люблю, вона це знає. Я з нею спілкуюся, як з подружкою,
– пояснила співачка.
Додамо, на відпочинок у Мексику Настя Каменських полетіла не лише з помічницями та найкращою подругою – ексдружиною Позитива Анною Завгородньою, а й з 66-річною мамою. Там вони знімають реаліті "Девочки рулят" та перезавантажуються після виснажливого року.
Артистка пояснила, що її неньці, як нікому, потрібно було кудись поїхати та змінити атмосферу. У Мексиці Лідія Петрівна проявила себе по-іншому – жартувала так, що зіркова донька стала називати її "Лідою Петросянівною".
"Я на неї подивилася не як на маму, а як на подружку, молоду дівчину, яка вчилася жити без тата. Мені здається, що це для неї був інший ковток повітря. Їй було складно. Але скажу, мені було з нею так кайфово, вона така смішна, у неї стільки було приколів", – поділилася Каменських.
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Що відомо про реаліті Насті Каменських "Девочки рулят":
- на поїздку в Мексику з подругою Анею і мамою співачка наважилася спонтанно, придбавши квитки на літак в таємниці від них. Через мандрівку Настя Каменських посварилася з Потапом. Чоловік був відверто розчарований, що дружина все спланувала без його згоди;
- на відпочинку артистка пережила другу панічну атаку з моменту смерті батька Олексія. Як з'ясувалося, це наслідки постковідного синдрому, адже раніше вона перехворіла на коронавірус;
- репер Потап не витримав розлуку з коханою і прилетів до неї в Мексику, де влаштував сцену ревнощів. Його обурило те, що в будинок дружини приїде його друг Олександр, який також перебував у Тулумі.