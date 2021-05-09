Якщо 12-річний син Тіни Кароль Веніамін зрідка з'являється в соцмережах зіркової мами, то батьки та рідні – ніколи. У День матері співачка переглянула свої принципи та оприлюднила рідкісне селфі з мамою і старшим братом.

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На ньому артистка без косметики позувала в теплому пудровому светрі. Поряд з нею зображена мама Світлана Андріївна, одягнена у білу сорочку та чорну кофту. У руках жінка тримає п'ять жовтих тюльпанів, а справа від неї позує старший син Станіслав.

"Цьом", – написала Тіна Кароль. Як з'ясувалося, мама артистки Світлана Андріївна зареєстрована в інстаграмі, однак не під своїм ім'ям. Схоже, профіль в соцмережі вона завела лише для того, щоб слідкувати за звершеннями знаменитої доньки, адже наразі в неї самої немає жодного допису.

Тіна Кароль з мамою і братом / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Схоже, цей кадр був зроблений минулого тижня. Тоді Тіна Кароль показувала, що святкувала Великдень з сином Веніаміном, з яким яким сконтактувала за допомогою відеозв'язку. Зараз хлопчик перебуває на навчанні у Великій Британії, тому не зміг прилетіти до України на сімейне свято.

На фото і відео, які співачка оприлюднила на Пасху, вона позувала в тому ж пудровому светрі, що й на селфі з мамою і братом. Так, великодні свята вона провела в колі рідних.